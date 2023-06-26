Oğlunu boğazını keserek öldüren baba tutuklandı
Kocaeli'de, tartıştığı oğlu Tayfun Koç'u boğazını bıçakla keserek öldüren Yılmaz Koç tutuklandı.
Olay, 24 Haziran akşamı, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Yılmaz Koç ile oğlu Tayfun Koç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma giderek büyüdü ve Yılmaz Koç, mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağıyla 28 yaşındaki oğlunu çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yılmaz Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. (DHA)