Oğlunu trafik kazasında kaybeden anneye ‘fotoğraf’ davasında beraat

Oğlu bisiklet sporcusu Umut Gündüz'e (19) otomobille çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan sürücünün fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı için hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan dava açılan Asuman Gündüz (41), ilk duruşmada beraat etti.

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Ankara’da Batıkent Çakırlar Caddesi’nde 15 Temmuz 2021 tarihinde, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, tutuklandıktan 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz’ün, kusursuz olduğu, Şenyüz’ün ise asli kusurlu olduğu belirtildi. Ankara 57nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şenyüz,’e ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

SUÇ UNSURU OLUŞMADIĞI İÇİN BERAAT

Anne Asuman Gündüz hakkında, yargılama sırasında sürücü Çağdaş Şenyüz için sosyal medyada ‘katil’ dediği için ‘hakaret’ suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verilirken, Twitter hesabından sürücünün fotoğrafını paylaştığı için ise ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçundan dava açıldı. Ankara Batı Adliyesi 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilen Asuman Gündüz, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık Asuman Gündüz, eşi Menderes Gündüz, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle Asuman Gündüz’ün beraatine karar verdi.

‘BERAAT KARARI ŞAŞIRTICI OLDU’

Duruşmanın ardından açıklama yapan Asuman Gündüz, 2,5 yıldır oğlunun acısıyla yandığını söyleyerek, “Gerçekten acı bir süreç. Bir de üstüne oğlumu öldüren şahıs tarafından böyle bir dava gelince gerçekten çok yaralandık. Yazdığım bir yazıydı, arkasındayım yanlış bir şey söylemedim. ‘Ankara sokaklarında oğlumun katili serbest bir şekilde geziyor’ dedim ve fotoğrafını yayınladım. Beraat aldım, gerçekten beklemiyordum. Uzar, uzatılır diye bekliyordum. Beraat etmem şaşırtıcı oldu bizim için” dedi.

Avukatı Kağan Tüber ise “İddianamede kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve yayılması suçlaması söz konusuydu. Ancak bugün yapılan yargılama neticesinde müvekkilimin sürücüye ait fotoğrafları internetten alarak kullanmasının herhangi bir suç unsuru oluşturmadığı dikkate alınarak beraat kararı verildi. Bu aşamada verilen karar bizi kısmen de olsa tatmin etmiştir” ifadelerini kullandı. (DHA)

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