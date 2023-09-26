Abone Ol

Öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Samsun'un Atakum ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 öğrenci yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Samsun’da M.A. yönetimindeki 55 ALK 35 plakalı kamyon ile Hasan Çelik’in (51) kullandığı 55 C 0995 plakalı öğrenci servis minibüsü, Samsun-Sinop kara yolu polis okulu kavşağında çarpıştı.

6 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada minibüs sürücüsü Çelik yaşamını yitirdi, 6 öğrenci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Çelik’in İncesu Merkez Mahallesi muhtarı da olduğu öğrenildi.

Servis aracındaki öğrencilerin yakınları, olay yerine gelerek kamyon sürücüsüne tepki gösterdi. Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. (AA)

Öğrenci servisleri milyonları taşımışİlginizi ÇekebilirÖğrenci servisleri milyonları taşımışKırıkkale'de otomobil, öğrenci servisine çarptı: 17 yaralıİlginizi ÇekebilirKırıkkale'de otomobil, öğrenci servisine çarptı: 17 yaralı
X Reklam