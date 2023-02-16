Öğrenciler uzaktan eğitim kararını protesto etti

İstanbul Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri de uzaktan eğitim kararını protesto etti.

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Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından ülke genelinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi kararı alınmıştı. KYK yurtlarının boşaltılacağı, depremzedelerin yerleştirileceği bildirilmişti. Öğrenciler uzaktan eğitim ve yurtların tahliyesi kararlarını protesto etmeye devam ediyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri Fındıklı Yerleşkesi’nde online eğitim kararına karşı basın açıklaması düzenledi. “Uzaktan eğitim istemiyoruz”, “1.800.000 boş konut varken neden KYK?”, “Yüz yüze eğitim hakkımız” yazılı döviz ve pankartların açıldığı basın açıklamasında, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri olarak bu süreçte vazgeçilen ilk alanın eğitim olmasını kabul etmiyoruz, bizler buradayız ve dayanışmamızı üniversitede yan yana gelerek göstermek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

ÖĞRENCİLERİN TEPKİSİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri de eylem düzenleyerek uzaktan eğitim kararından vazgeçilmesi çağrısında bulunulmuştu.

ODTÜ'lü öğrenciler paylaştıkları yazılı açıklamalarında, “Ülkemizin her bölgesinde binlerce otel tam kapasitede kullanılabilecekken, misafirhaneler, kamu tesisleri depremzedelere açılabilecekken eğitimin ikinci plana atılmasını asla kabul etmiyoruz. Boş konut stoklarının, belirli bir grup insanın elinde bulunan milyonlarca boş evin depremzedelere açılabileceğini biliyoruz. Uzaktan eğitim adı altında, alternatif çözümleri mali sebeplerle bir kenara koyup hem eşitsizliği artırarak hem de eğitim hakkının önüne geçecek çözümlerde karar kılınmasını kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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