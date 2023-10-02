Öğrencilerden yüzde 250’lik yemek zammına protesto

Ege Üniversitesi’nde yeni akademik yıl öğrenci protestosuyla başladı. Üniversitede yemek ücretlerine yapılan yüzde 250’lik zamla birlikte fiyatın 20 TL’ye yükselmesini üniversite öğrencileri yemekhanede bir dakika boyunca kaşık ve çatalları masaya vurarak protesto etti.

İlker KILIÇASLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Üniversitelerde yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte barınma krizi yaşayan öğrenciler bir de üniversitelerdeki yemek ücretlerine yapılan zamlarla karşı karşıya kaldı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, yeni akademik yıl öncesi üniversite içindeki yemekhanelerde yemek ücretlerine zam yapacağını açıklamıştı. Üniversitenin aldığı zam kararıyla birlikte geçen yıl 6,5 lira olan yemek ücreti 20 TL'ye yükseldi.

ÖĞRENCİLERDEN ÇATALLI KAŞIKLI EYLEM

Ege Üniversitesi'nin yemek ücretlerine yaptığı yüzde 250'lik artışa tepki gösteren üniversite öğrencileri yemekhanelerde çatal ve kaşıkları bir dakika boyunca masalara vurarak protesto etti.

Öğrenciler ‘Yemek ücretlerine yapılan zamları protesto ediyoruz' diyerek tepkilerini de dile getirdi.

Zamlar sebebiyle temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamanın zor olduğunu dile getiren öğrenciler, yapılan zamla ekonominin faturasının öğrencilere kesildiğini belirterek, bir öğrencinin günlük 3 öğün yemek masrafının verilen burs ücretinin üstüne çıktığını dile getirdi.