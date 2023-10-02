Öğrencilere ilk günden konserve

İstanbul Üniversitesi’nde dönem başlamadan gelen zamla 6 TL'den 15 TL'ye çıkarılan yemekhanede yemekler daha ilk günden bitti. Öğrencilere sıcak yemek yerine konserve dağıtıldı. Verilen yemeği görünce şaşıran öğrenciler duruma tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Bu yıl, İstanbul Üniversitesi'nde 6 TL olan bir öğün yemek ücreti yüzde 150'lik artışla 15 TL'ye çıkartılan yemekhanede, iddiaya göre yemekler eğitimin başladığı ilk günden bitti.

Yemek alamayan öğrencilere ise yemekhaneden sıcak yemek yerine konserve dağıtıldı. Menüde limonata, iki adet tulumba tatlısı, konserve ton balığı ve sebze yemeği yer aldı.

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Verilen konserve yemeği görünce şaşıran öğrenciler menüyü sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.

İstanbul Üniversitesi Emek Gençliği adlı sosyal medya platformu ise tepkisini, “İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde ilk günden bir saat içerisinde ‘yemeğin tükendiği' gerekçesiyle sıcak yemek yerine konserve dağıtılmaya başlandı. Öğrencileri ilk günden mağdur eden üniversite yönetimine sesleniyoruz: Aldığınız ödenekleri öğrenciler için kullanın!” ifadeleriyle paylaştı.