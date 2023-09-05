Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayarla ilgili Erdoğan’dan açıklama

Üniversite öğrencileri için planlanan ücretsiz internet ve vergisiz cep telefonu desteğiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Beştepe’de gerçekleşen ve 4 saat süren toplantı sonrası Erdoğan açıklamalarda bulundu.

AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alan ücretsiz internet, vergisiz telefon ve bilgisayar satışıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi. Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların bir sonraki Kabine Toplantısı’nda ele alınacağını açıkladı.

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDAN KİMLER YARARLANACAK, ŞARTLARI NELER?

Vergiden muaf telefon ve bilgisayar satışıyla ilgili detaylar üniversite öğrencileri tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Henüz detaylar belli olmasa da, vergisiz telefon şartları için belirli bilgiler ortaya atıldı. Vergisiz telefondan imkanından açıköğretim ve yüksek okulda okuyanlar dahil tüm öğrenciler yararlanacak, Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak.

Vergisiz telefon ve bilgisayar satışıyla ilgili olarak, sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan modellerin kapsamda olacağı belirtildi. Bu durum, yerli üretimi teşvik etmek amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Üniversite öğrencileri ise bu fırsat sayesinde daha uygun fiyatlarla teknoloji ürünlerine sahip olabileceklerini düşünüyor.

Vergisiz telefonda Türkiye'de üretim şartı aranmasından dolayı A serisindeki bütün telefonları, Vestel, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL, Reeder, Casper modelleri kapsaması bekleniyor. Vergisiz telefon ve bilgisayar imkanı ile Türkiye’de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş olacağı tahmin ediliyor.

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