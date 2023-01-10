Öğrencilerin zehirlendiği KYK yurdunun müdürü görevden alındı

Samsun'daki KYK'ya bağlı Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdunda, yemeklerden haşerelerin çıkması ve öğrencilerin zehirlendiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sonuçlandı. Vali Zülkif Dağlı, 25 üniversiteli gencin zehirlendiğini belirterek, yurt müdürünü görevden aldığını ve yemek şirketiyle olan sözleşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK’ya bağlı Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan bazı öğrenciler, bir haftadır yemekten dolayı zehirlenen arkadaşlarının olduğunu, yemeklerin ise kurtlu ve bozuk çıktığını iddia ederek sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Yemeklerden örnek fotoğraflarda paylaşan öğrenciler yetkililerden yardım istedi. Yurttaki kötü şartlardan şikayetçi olan öğrenciler eylem yaptı.

MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Öğrencilerin haklı isyanı üzerine harekete geçen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, olayla ilgili soruşturma başlattı. KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu’nda 25 öğrencinin yediği yemekten zehirlendiğini belirten Vali Dağlı, “25 kişinin yemekten zehirlendiği KYK yurdu ile ilgili başlatılan soruşturma sonrası o yurdun müdürünü görevden aldım. Yemek ihalesini alan firmanın sözleşmesini iptal ettim. İlgili birimler ve diğer yurtlarımız uyarıldı. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir ” diye konuştu.