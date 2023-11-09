Öğrencisini kitapla darp eden öğretmen için adli kontrol hükmü

Beylikdüzü'nde öğrencisini kitapla darbeden öğretmen hakkında adli kontrol kararı çıktı. Kardeşine şiddet uygulanması üzerine okula gidip öğretmene saldıran ağabey için de aynı karar verildi.

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İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir mesleki eğitim merkezinde öğrencisini kitapla darp eden öğretmen ile mağdur öğrencinin ağabeyi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi’nde edebiyat öğretmeni M.Ş.B’nin sınıftaki öğrencisi Y.E’nin kafasına kitapla vurarak darp ettiğine ilişkin yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, öğretmen ile öğrencinin ağabeyi İ.E. gözaltına alındı.

ELİNDE KIRIK VAR

Olaya ilişkin yapılan araştırmada, öğretmen M.Ş.B’nin dersinde öğrencisi Y.E’yi müzik dinlemesi üzerine uyardığı, yaşanan tartışma sonrası kitapla kafasına vurarak darp ettiği, olayı öğrenen öğrencinin ağabeyi İ.E’nin de kardeşiyle okula giderek darp ettiği öğretmenin sol el bileğinde kırık oluştuğu belirlendi.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Haklarında müşteki şüpheli olarak işlem yapılan M.Ş.B. ile İ.E, Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Birbirinden şikayetçi olmayan M.Ş.B. ve İ.E, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. (AA)