Okan Buruk SÖZCÜ TV’de

Galatasaray Teknik Direktörü, Ceza Sahası’na konuk oluyor. SÖZCÜ Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler moderatörlüğünde SÖZCÜ Yazarı Yasin Yıldırım ve KORKUSUZ Gazetesi Yazarı Alper Mert’in sorularını Buruk, canlı yayında yanıtlayacak...

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Spor televizyonculuğuna yeni bir soluk getiren Ceza Sahası bu hafta da çok özel bir ismi; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u ağırlıyor.

SÖZCÜ Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler moderatörlüğünde SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Yasin Yıldırım ve KORKUSUZ Gazetesi Yazarı Alper Mert soruyor, gündemdeki “Galatasaray'ın hedefinde hangi futbolcular var?

İcardi ne zaman kampa katılacak?

Angelino transferinin perde arkasında neler yaşandı?

Boey, Nelsson, Zaniolo gibi isimlere gelen tekliflere nasıl bakıyor?

Hangi futbolcularla yollar ayrılacak?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar hazır?” sorularını Okan Buruk, Galatasaray'ın Avusturya kampından canlı yayınla cevaplayacak.