Okan Tüysüz’den depreme karşı reçete

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, İzmir’de düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Depreme hazırlıkta maalesef sınıfta kalmış bir ülkeyiz 24 senedir yol haritası çiziyoruz, artık biraz da adım atalım” dedi.

Latif SANSÜR

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin dördüncü gününde konuşan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Deprem ve Türkiye: Afetlerden kurtulmak mümkün mü?” başlığı altında yaptığı konuşmada ülkemizde yaşanan yıkıcı depremlerin çok kısa sürede unutulduğunu söyledi.

Tüysüz, “Depreme hazırlıkta maalesef sınıfta kalmış bir ülkeyiz. 24 senedir yol haritası çiziyoruz artık biraz da adım atalım. Yeteri kadar yol haritası çizdik. Bu yol aşılmaz değil. Yeter ki kararlı olalım” dedi.

“1999 DEPREMİ MİLAT OLDU DENDİ, OLMADI”

Türkiye'de milat oldu denilen 1999 depremlerinin milat olmadığını, kısa sürede unutulduğunu söyleyen Tüysüz, şöyle konuştu:

*1999 depremlerinin olacağı 1980'li yıllardan bu yana belliydi. 1939'da Erzincan'da büyük bir deprem olmuştu, arkasından 7 büyük deprem oldu. Hala İstanbul'da büyük bir deprem bekliyoruz. Dolayısıyla depremleri bilmiyor değiliz.

*6 Şubat depremleri de bilinen, beklenen depremlerdi. 2012'de Gaziantep'te deprem konulu bir konferans vardı.

*7,7'lik bir deprem beklendiğini söyledim. Nitekim aradan 11 sene geçti; büyük bir deprem yaşadık.

*Bütün bunlara karşılık acaba depreme hazırlıkta ne yaptık? Depreme hazırlıkta maalesef sınıfta kalmış bir ülkeyiz. Bir şey yapmadık. Yapılan şeyler var ama yapılması gerekenlerin yanında son derece kısıtlıdır.

*En fazla yaptığımız şey bilim kurulu oluşturmak, raporlar hazırlamak ve bu raporları toplayıp rafa kaldırmak

“BÖYLE GİDERSEK AYNI FELAKETLERİ YAŞARIZ”

*24 senedir yol haritası çiziyoruz artık biraz da adım atalım. Yeteri kadar yol haritası çizdik. Biz siyaset isterse her şeyi yapar diye düşünüyoruz. Toplumun da çok talepkar olmadığı kanaatimi de belirtmek isterim.

*Toplumun da bu bozuk düzenden çıkarı var. Depreme dayanıklı bir yapı yapacaksanız biraz daha fazla para harcamak, kurallara uymak zorundasınız.

*Önemli bir eksiklik de eğitim eksikliğidir. Yolumuz çok uzun. Yeter ki kararlı olalım. Bu yol aşılmaz değildir.

*Ama bugünkü gibi gidersek bundan sonra da aynı felaketleri yaşayacağımızı çok net bir şekilde söyleyebilirim.

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