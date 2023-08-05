Okey masasında ’40 liralık’ hesap kavgası: 1 yaralı

İstanbul Fatih'te bir kıraathanede okey oynayan Avni T. ile Erkan Ç. arasında çıkan 40 liralık hesap ödeme kavgasında, Avni T., Erkan Ç.'yi tabancayla yaralayıp çevredeki bir binaya kaçtı. Olay sonrası yaralı Erkan Ç.'nin yakınları Avni A.'nın sığındığı bina önünde toplanıp linç etmek istedi.

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İstanbul Fatih Derviş Ali Mahallesi Draman Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede saat 21.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre, okey oynayan Avni T. ile Erkan Ç. arasında 40 lira tutan hesap nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Avni T., üzerinde bulunan tabancasıyla Erkan Ç.’ye ateş edip çevredeki bir binaya kaçtı.

Olayı gören kıraathanedeki diğer vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Erkan Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada, olayı duyan yaralının yakınları Avni T.’nin kaçtığı binanın önünde toplanarak linç etmek istedi. Kalabalık grup polis ekipleri tarafından kısa sürede dağıtılırken, Avni T., polis ekipleri tarafından binadan çıkarılarak gözaltına alındı. (DHA)