Okul basan veli etrafı dağıttı, öğretmenlere saldırdı

Beylikdüzü'nde disiplinsiz davranışları nedeniyle kurula sevk edilen öğrencinin velisi, okula gelerek öğretmenlere saldırdı. Darp raporu alan 3 öğretmen şikayetçi olurken Eğitim Bir-Sen üyeleri saldırıyı protesto etti. Yapılan açıklamada, "Olayın hukuki, adli takipçisi olacağız. Bununla ilgili mutlaka bir tutuklama kararı alınması gerekiyor" denildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beylikdüzü’nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı. Öğrencilere yaptırım uygulanma kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı.

Saldırı anında öğretmenler odasındaki eşyalarda zarar gördü. Olay sırasında okuldaki diğer öğrenci ve öğretmenlerin paniği güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrasında öğretmenler odasının hali ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Odadaki görüntülerde bilgisayarların ve sandalyelerin yerde olduğu, evrakların dağıldığı, görüldü.

“OLAYIN KÖKENİNDE AKRAN ZORBALIĞI VAR”

Okul önünde açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Yusuf Sabaz, “Biz okullarda sadece öğretmenlik yapmıyoruz, arkadaşlarımız aynı zamanda güvenlik, aynı zamanda rehberlik aynı zamanda bir işçi gibi fedakarca çalışıyorlar. Bu olayın kökeninde bir akran zorbalığı var.

5-6 öğrenci bir öğrenciye akran zorbalığı uyguluyorlar. Bunun üzerine öğretmen arkadaşlar toplanıyor ve bu öğrencilerle ilgili disiplin işlemi başlatıyorlar. Bu disiplin işlemi üzerinden giden gelen dedikodularla veli okulu basıyor, öğretmen odasına giriyor, odayı darmadağın ediyor. Devlet malına zarar veriyor, bilgisayarları, sandalyeleri, masaları dağıtıyor” dedi.

“ÖĞRETMENLER DARP RAPORU ALDI; TUTUKLAMA KARARI ALINMASI GEREKİYOR”

Sabaz, “Öğretmen arkadaşlar da darp raporu aldılar. Olayın hukuki, adli takipçisi olacağız. Bununla ilgili mutlaka bir tutuklama kararı alınması gerekiyor. Bu kadar öğrencinin olduğu bir ortamda, gelip öğretmenlere yönelik bu şiddeti, saldırıyı yaptıktan sonra acaba kaç ay içerisinde öğretmen arkadaşlarımız psikolojisini düzeltecekler de bu çocuklara faydalı olacaklar?

3 öğretmen arkadaşımız mağdur oldu ve oda darmadağın. Daha önce de bu tarz şeyleri gördük ama bu kadar şiddetlisi doğrusu çok az. Artık bir şeyleri şiddetle çözme eğiliminden vazgeçmemiz gerekiyor. Bir gün hastanelerde, sağlık ocağında, bir gün okullarda, çocukların olduğu bir yerde bütün bu öğretmenlerin aylarca motivasyonlarını geri toplayamayacağız” ifadelerini kullandı.

“SİNEYE ÇEKİLECEK BİR DURUM DEĞİLDİR”

Sendika üyeleri okul önünde ‘öğretmene el kalkmaz, eli öpülür’, ‘öğretmene uzanan eller kırılsın’ sloganları attı. Öğretmenler adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Sabaz, “Meslektaşlarımız gün geçmiyor ki bir şiddet olayıyla karşılaşmasın. Öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı bu durum asla kabul edilebilecek, sineye çekilecek bir durum değildir.

Üzüntümüz şudur ki, bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum anlayışı ile bilgiye, bilgiyi öğretene saygıyı, medeniyetimizin ve kültürümüzün temel taşları haline getiren bir toplumdan, öğretmenlere şiddetin sıradanlaştığı bir topluma dönüşmüş olmamızdır. Öğretmenlere karşı fiziki şiddet uygulayan, sağı solu dağıtan külhanbeyi gibi okulu basan, bu zorbanın en ağır şekilde cezalandırılması için idari ve hukuki sürecin başlatılması ve bu sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” şeklinde konuştu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Öğretmene çirkin saldırı: Bileğini kırdılar