‘Okul öncesi eğitimde ücretsiz yemek’ dediler, faturayı velilere kestiler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek verileceğini açıklamasına rağmen, Eskişehir'de Okul Aile Birlikleri tarafından öğrenci velilerine gönderilen mesajla ücretsiz verilecek olan yemeği yapacak aşçıların ücretleri için 600 lira istendiği iddia edildi.

Kemal ATLAN

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçen Aralık ayında katıldığı Bilsem Yapay Zeka Atölyeleri İşbirliği Protokol Töreni'nde yaptığı konuşmada, “Hazırlıklarını yapıyoruz. İkinci dönem yani 6 Şubat'ta, eğitim öğretim başladığı zaman, Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarımızda ücretsiz olarak yemek vereceğiz” şeklinde konuşmuştu.

ÜCRETSİZ YEMEĞİN FATURASI VELİLERE KESİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, Türkiye’de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek verileceğini açıklamasına rağmen Eskişehir’de Okul Aile Birlikleri öğrenci velilerine gönderdikleri mesajla, okullarda verilecek ücretsiz yemek için çalıştırılacak aşçıların ücreti olarak 600 lira istemesi şaşkınlık yarattı.

Öğrenci velilerinden ücret istenmesine tepki gösteren Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, ücretsiz verilecek yemek için çalıştırılacak aşçı ve yardımcıları için öğrenci velilerinden 600 lira zorunlu bağış istendiğini açıkladı.

“DAĞ FARE DOĞURDU”

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, “Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, basın üzerinden açıklamalarda bulunarak, kampanyayı Eskişehir kamuoyuna anlatmıştır. Buna göre, Eskişehir'de bağımsız anaokullarında eğitim gören 5.401, anasınıflarında eğitim gören 6.682 olmak üzere toplamda 12.083 öğrencinin okul öncesinde ücretsiz yemek uygulamasından yararlandırılması planlanmaktadır. Hatta menüler bile hazırlanmış durumdadır. Bu kadar iddialı açıklamaların, demeçlerin ve çalışmaların sonucunda ne oldu diye baktığımızda açıkçası dağ fare doğurdu!” şeklinde konuştu.

“YA SOĞUK SİMİT, SANDVİÇ YA DA SICAK YEMEK”

Okul Aile Birlikleri tarafından öğrenci velilerine atılan mesaj ile 600 lira zorunlu bağışa zorlanıldığını iddia eden Alkan, “Altyapısı olmayan, şeklen yapılan ve algı oluşturmak için müdahil olunan işin sonucu ne olabilirdi ki? Velilerden para istemek tabii ki. O da oldu. Müstakil anaokulu aile birliktelikleri velilere mesaj atarak aşçı ve yardımcıları için 600 lira zorunlu bağış istemeye başladılar.

Bir de duygusal sömürü ile ya soğuk simit, sandviç ya da sıcak yemek ikilemi ile velilerden acil bir gün içinde karar vermeleri, bugün de bildirmelerini, mesaj aralarına sıkıştırmışlardır. Bu şark kurnazlığıdır. Hiçbir veli soğuk sandviçi tercih etmez. Yemesinden içmesinden keser o parayı çocuğu için yatırır. Nitekim bize ulaşan velilerde aynısını yapıyor” diye konuştu.

“ANAOKULUNDAN LİSEYE KADAR ÜCRETSİZ YEMEK SAĞLANMALI”

Eğitim Sen olarak en az bir öğün ücretsiz yemek konusunda ısrarlarının süreceğini ifade eden Başkan Alkan şunları söyledi:

“Hani ücretsiz yemek olacaktı? Bu mesajlardaki meblağ da ne oluyor? Bu para isteme aşçılar konusuyla sınırlı kalmayacak bilinen gerçekliktir. Gıda ve diğer maliyetler içinde istenecektir. 22.45 lira öğrenci başına yetmeyecektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne yapacak bu konuda?

Sıcak yemek, nitelikli yemek bizim kampanyamızın temeliydi. Bakanlık neden alt yapıyı kurup, aşçı ve yardımcı personel sağlayarak geniş kapsamda bu iş hayata geçirilmedi? Bu konu da neden eğitim sendikalarından görüş talep edilmedi? Eğitim Sen olarak en az bir öğün ücretsiz yemek konusunda ısrarımız sürecek. Anaokullarından liselere kadar 1 Öğün Ücretsiz Yemek devlet tarafından sağlanana kadar, kamusal eğitim tam anlamıyla hayata geçene kadar mücadelemiz sürecek. Hiçbir çocuğumuz geride bırakmayacağız.”

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