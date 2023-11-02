Okul tuvaletleri mikrop saçıyor

Yoksul mahallelerdeki okulların hijyen sorunu için dernek kurdu. Çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerinin sağlanması için çabalayan siyasetçi ve eğitimci Aylin Kotil, “Bu çocuklar hepimizin” dedi.

Hakan KAYA

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Siyasetçi kimliğiyle tanınan ve aynı zamanda eğitimci olan Aylin Kotil, özellikle yoksul mahallelerdeki birçok okulun hijyen şartlarının yetersiz olduğunu görmesi üzerine 2021 yılında Açelya Derneği'ni kurdu. Dernek hayırseverlerin desteğiyle okulların tuvalet tamirinden, hijyen sorununa kadar birçok sorunu çözüme kavuşturdu. SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Aylin Kotil, okul tuvaletlerindeki hijyen oranını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

‘TUVALET' YASAKLI KELİME DEĞİL

Aylin Kotil, “Tuvalet sanki yasaklı bir sözcük gibi. Çoğu kimse bu konu hakkında konuşmayı tercih etmiyor. Oysa bugün bu konuyu çocuklarımız için konuşmalıyız. Hali vakti yerinde olan aileler bu sorunun farkında bile olmayabilir ama yoksul mahallelerdeki okullarda tuvalet çok önemli bir sorun maalesef. Bu okullarda tuvaletler temiz olmayabiliyor. Temizlik personeli genelde yetersiz, sarf malzemeleri çoğu zaman yok. Bu nedenle tuvaletlerini kapalı tutan okullar var” dedi.

TUVALETLERİ ONARIYORUZ

Kotil, “Açelya Derneği'ni bu az konuşulan ama milyonlarca çocuğu ve ailelerini, hatta genel olarak halk sağlığını etkileyen konuya çare olabilmek, okullara yardımcı olmak ve bu konuda kamuoyu bilincini yükseltmek için kurduk. Anadolu'da açelyayı tuvaletlere ve banyolara koyuyorlar. Çünkü orada açelya bulunduğu ortamın havasını temizliyor. Biz de tıpkı açelyalar gibi bize kapılarını açan ilkokulların bozuk tuvaletlerini onarıyoruz. Onların sarf malzemelerini temin edip onlara ulaştırıyoruz” dedi. Kirli tuvaletler nedeniyle çocukların ihtiyaçlarını gideremediği bu durumun ise ileride sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakalım

“Kırık tuvaletler, akmayan pisuvarlar, yetersiz deste k elemanı ve maalesef yetersiz temizlik malzemesi olan okullar var” diyen Aylin Kotil, “ Tuvaletler temiz olmadığı için gün boyu tuvalete girmeyen çocuklar oluyor. Bu durum ilerde büyük sağlık sorunlarına gebe olabiliyor” diye konuştu.

TÜM OKULLARA ULAŞIYORUZ

Aylin Kotil, “Eskiden büyükler, misafirliğe gidildiği zaman çocuklarına ‘sakın tuvalete gitme' derdi. Bu bir nezaket kuralıydı. Günümüzde birçok ebeveyn çocuğuna aynı şeyi nezaketten değil mecburiyetten söylüyor. Çünkü okul tuvaletleri mikrop saçıyor” şeklinde konuştu.

Kotil, kendilerinden destek isteyen tüm okullara ulaştıklarının altını çizerek, “Okullara sadece hijyen malzemesi vermiyoruz. Bütün tuvaletlerini tekrar yaptığımız okullar var, kısmi yardım ettiğimiz veya hijyen malzemesi yolladığımız okullar var” ifadelerini kullandı.

Kotil, “Benim siyasi görüşlerim var ama bunları siyaset olsun diye değil, bir anne olarak söylüyorum. Derneğimiz açılır açılmaz ilk iş dönemin Milli Eğitim Bakanını ziyaret ettik. Çünkü bu bir politika konusu değil, milli birlik konusu. Yoksul okullardaki tuvaletler hepimizi ilgilendiriyor. Çocuklarımıza temiz bir gelecekten önce temiz bir ‘şimdi' vermeliyiz. Parti ayrımı yapmadan tüm ebeveynleri bu konuda çok daha hassas olmaya çağırıyoruz. Çünkü bu çocuklar hepimizin çocukları.”