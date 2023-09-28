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Okula bıçakla girip 4 öğretmeni yaralamıştı, tutuklandı

Eskişehir'de bir ilkokula elinde bıçakla girip kendisini dışarı çıkarmaya çalışan 4 öğretmene saldıran zanlı tutuklandı.

Yayınlanma: 16:29 - 28 Eylül 2023 Güncellenme:
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Okula bıçakla girip 4 öğretmeni yaralamıştı, tutuklandı

Eskişehir Ihlamurkent Mahallesi’nde dün Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu’nun bahçesine giren 25 yaşındaki Özkan K. cebinden çıkardığı çakıyla etrafta dolaşmaya başladı.

Kendisini dışarı çıkarmaya çalışan öğretmenlere saldıran ve 4’ünü yaralayan Özkan K.
öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilip polis ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Özkan K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, “silahla tehdit ve basit yaralama” suçlarından tutuklandı.

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Eskişehir Polis
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