Okula giden 10 yaşındaki Demir, kâbusu yaşadı

İstanbul Pendik'te okula gitmek üzere sokakta yürüyen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Demir Ömerdursun sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yere düşen çocuğu şans eseri o bölgeden geçen bir servis şoförü kurtardı.

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Pendik Çınardere Mahallesi’nde geçen pazartesi günü sabah saatlerinde 10 yaşındaki Demir Ömerdursun, okula gitmek üzere evinden çıktı. Sokakta yürümeye başlayan küçük çocuğu, evlerinin karşısındaki boş arazide bulunan sokak köpekleri kovalamaya başladı.

Yüzüstü yere düşen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı. Şans eseri oradan aracıyla geçen bir servis şoförü Ömerdursun’u kurtardı.

Sırtında, kalçasında ve baldırında yaralar oluşan çocuğun annesi Pakize Karaduman, hastaneden sağlık raporu alarak ilgili kurumlara şikayette bulundu.

Bugün olayın yaşandığı caddede toplanan mahalle sakinleri de duruma bir çözüm bulunmasını istedi. Arazide bulunan sokak köpeklerinin mahalle sakinlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

“VÜCUDUNUN ARKA KISMI KOMPLE ZARAR GÖRÜYOR”

Anne Pakize Karaduman, “10 yaşındaki oğlum okula giderken bu bölgede sahipsiz sokak hayvanları tarafından saldırıya uğradı. Yüz üstü düşüyor önce. Yüz üstü düştüğünden çantası ensesine ve baş bölgesine geldiği için başı ve boynu kurtuluyor fakat vücudunun arka kısmı komple zarar görüyor. Bir servis şoförü duruyor. Bu servis şoförü orada durmasa oğlumu bu araziye sürükleyecekler. Belki daha fazlası olacak. O gün 2 kat olmasına rağmen pantolonu bu vaziyette. Ben 5 yıldır hayvan besliyorum ve benim oğlum özellikle hayvanlara karşı aşırı hassasiyeti olan bir çocuk. Yani hayvanlara herhangi bir saldırı ya da onları tahrik ettiğini asla düşünmüyorum. O çevrede olan insanlar olmasa kurtulması söz konusu bile değil” dedi.

“KORKUDAN SIRTIMI DÖNDÜM”

Saldırı anını anlatan Demir Ömerdursun, “Okula giderken yalnız olduğum için köpekler beni gördü ve üstüme koşmaya başladı. Köpekler ısırırken servisçi gördü beni. Ondan sonra kaçtı köpekler. Servisçi abi beni kapıya kadar bıraktı. Annemle beraber doktora gittik. Korkudan sırtımı döndüm. Daha mantıklı olduğunu düşündüğüm için. Ondan sonra beni yere düşürdüler. Popoma ve özel bölgeme ayrıca saldırdılar. Saldırırken pantolonumu deldiler. Annem 2 kat giydirmişti. Allah’tan 2 kat giydirmiş yoksa daha kötü olacaktı” diye konuştu.

“BEN ÇOCUĞUMU OKULDAN ALMAYA GİDERKEN ISIRILDIM”

Mahalle sakini Medine Demirbaş, “Burada ısırılma vakaları çok. Bu okul yolundan köpeklerin kaldırılmasını Allah rızası için rica ediyorum. Çocuklar okumaya gidiyor. Servis yok arabası yok. Burada 4-5 tane ısırılan çocuk oldu. 2 yıl evvel ben çocuğumu okuldan almaya giderken ısırıldım. Belediyeye gerekli başvurularımızı yaptık. Rica ediyorum buna bir çözüm bulsunlar” dedi.

Mahalle sakini Tolga Tohman ise, “Bölgemizde boş olan arsada ne yazık ki köpek sorunuyla karşı karşıyayız. Bizleri ciddi anlamda riske atıyorlar. Biz bu noktada çözüm istiyoruz. Köpeklerin kesinlikle yok edilmesini değil, bir barınağa alınıp daha sağlıklı ortamlarda onları huzur verecek bir ortamda bulundurmalarını istiyoruz. Eşim arkadaşını köpek parçaladığı için ciddi anlamda travma yaşıyor. Psikolojik destek de alıyoruz. Şuradan 5 metre bizim sitenin kapısı. Servise binmek için bile elektroşok ile geliyor. Ciddi anlamda bir hayvanseverim. Birçok hayvanım var. 2 gün önce bir dernekten hayvanlara yaptığım bir destek sonucu plaketle ödüllendirildim” diye konuştu. (DHA)

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