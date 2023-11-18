Okulda sakız işkencesi! Öğretmenin yaptığı hareket ‘pes’ dedirtti

Eskişehir'de bir özel okulda öğretmenlik yapan P.E.O.'nun, ders sırasında sınıfta sakız çiğneyen öğrencisi E.T.D.'nin ağzındaki sakızı çıkartmasını istediği ve sonrasında da vurarak başına yapıştırdığı öne sürüldü.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’deki bir özel okulda meydana gelen olayda, 7. sınıf öğrencisi olan 12 yaşındaki E.T.D., Türkçe dersi sırasında sakız çiğnediği gerekçesiyle öğretmeni P.E.O. tarafından uyarıldı.

Türkçe öğretmeni P.E.O. sonrasında, ders sırasında sakız çiğneyen öğrencisinden ağzındaki sakızı çıkarmasını istedi.

Öğrenci sakızı çıkararak kendisinin çöpe atacağını belirtti, ancak yanına gelen öğretmen P.E.O., çocuğun elinden sakızı aldı.

İddiaya göre çiğnenmiş sakızı sert bir şekilde başına vurarak, saçına yapıştırdı. Öğretmen P.E.O., daha sonra sakızı öğrencinin saçından çıkarmak istedi, ancak çıkaramadı.

Bunun üzerine diğer öğrencilerden aldığı bir makasla, E.T.D.’nin saçına yapışan sakızı kesti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

E.T.D.’nin babası Oğuz D., oğluna şiddet uygulandığını belirterek, öğretmen P.E.O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Oğlu için hastaneden rapor alan baba Oğuz D. ayrıca öğretmeni Eskişehir Valiliği’ne ve CİMER’e de şikayette bulundu.

Sınıfta uğradığı şiddet nedeniyle çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu belirten baba Oğuz D. şunları söyledi:

-7. sınıf öğrencisi olan oğlum derste midesi ağrıdığı için arkadaşından naneli sakız alıp çiğnedi.

-Derse girince ağzında sakız olduğunu unuttu. Türkçe dersinde olan oğlum, P.E.O. adlı öğretmenin uyarısı sonucu ağzındaki sakızı çıkardı. Öğretmen sinirli bir şekilde oğlumun yanına gelip sakızı istedi.

– Oğlum ‘Sakızı ben atarım öğretmenim’ dediği halde ‘Hayır, ver bana’ deyip sakızı aldı ve sert bir şekilde kafasına vurarak oğlumun saçına sakız yapıştırdı. Oğlumun kafası çok acıdı ve daha sonra sınıftaki arkadaşları gülüp dalga geçince oğlum ağlamaya başladı, daha sonra oğlumun saçını makasla keserek sakızı çıkardı.

-Oğlum psikolojik olarak çok etkilendi ve şu an okula gitmek istemiyor. Hiçbir öğretmen oğlumun saçını kesip şiddet uygulayıp ve saçına sakız yapıştıramaz. Bu konuyla ilgili gerekli mercilerin ilgilenmesini rica ediyorum.