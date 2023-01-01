Okulda unutulan öğrenciyi itfaiye ekipleri kurtardı

Siirt'te hafta sonu açılan kurs için okula giden ve çıkış saatine yakın, lavaboya gittiği için unutularak üzerine kapı kilitlenen öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Sancaklar Ortaokulunda hafta sonları düzenlenen kurslara giden 13 yaşında 8’inci sınıf öğrencisi Muhammed Enes B., ders bitimine yakın lavaboya gitti.

KAPI VE PENCERELERİN KAPALI OLDUĞUNU FARK ETTİ

Öğrenci ve öğretmenler kurs sonunda okuldan ayrılırken, görevliler de kapıyı kilitleyerek ayrıldı. Lavabodan çıkan Muhammed Enes B., kapıların ve pencerelerin kapalı olduğunu fark etti.

2 SAAT MAHSUR KALDI

Dışarı çıkamayan öğrenci, yoldan geçen vatandaşlara seslenmeye başladı. 2 saat boyunca okulda mahsur kalan Muhammed Enes, kendisini fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla pencereden dışarı çıkarıldı.

Yapılan kontrolünde herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmeyen Muhammed Enes B. ailesine teslim edildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Sancaktepe'de binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı