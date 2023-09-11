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Okulun ilk günü servis ihalesi kavgası! Tabancayla vurdu

Samsun'un Bafra ilçesinde okul servisi ihalesi yüzünden çıkan silahlı kavgada servis şoförü, meslektaşını yaraladı.

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Okulun ilk günü servis ihalesi kavgası! Tabancayla vurdu

Olay, Bafra ilçesine bağlı Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, okul servisi ihalesi için servis şoförü Levent A. ve meslektaşları Ömür V. ile Okan V. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Levent A., belindeki tabancayı çıkararak Okan V.’yi vurarak yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Okan V., Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Levent A. ise gözaltına alındı.

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