“Okuma yazma bilmiyorum” dedi bilgisayar oyunu hırsızlığından beraat etti

İzmir'de okuma yazma bilmeyen 43 yaşındaki kadın, internette oyun hesabı çaldığı iddiasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşayan K.H, internette hesap alışverişi yaptığı kişi tarafından dolandırıldığını öne sürerek savcılığa başvurdu.

K.H, ifadesinde, internet üzerinden konuştuğu kişinin kendisini “uzman çavuş” olarak tanıttığını belirterek, şunları beyan etti:

“Oyun alışverişi için şahıs bana bir telefon numarası vermişti. Ben de bana ait olan hesabımı kendisine verdim. Kendisi de bana kendi hesabı ile 10 bin lira para verecekti. Bana bir hesap verdi. O hesaba girmeye çalışırken, hesap kilitlendi. Bir daha kendi hesabıma da giremedim. Bana vermiş olduğu numaradan kendisiyle iletişime geçtiğimde bana ‘Hesabımı alabiliyorsan al’ diyerek güldü. Hesabımın bu şahıs tarafından çalındığını anladım.”

Yapılan soruşturma kapsamında dolandırıcı tarafından kullanıldığı öne sürülen telefon numarası hattının, İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan G.S. isimli kadının üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı, G.S. hakkında “bilişim sisteminin işleyişini engelleme ve bozma” suçunu işlediği iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame hazırladı. Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı yetkisizlik kararı verip İzmir’e gönderdi.

“TELEFONU SADECE KONUŞMAK İÇİN KULLANIYORUM”

İzmir 20. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan G.S, okuma yazma bilmediğini vurgulayarak, bilişim suçu işlemesinin mümkün olmadığını savundu.

Hayatında hiç bilgisayar oyunu oynamadığını öne süren G.S, şunları kaydetti:

“Evimizde de böyle bir alet yoktur. Sadece cep telefonu kullanırım. O telefonu sadece konuşmak için kullanıyorum. Başkaca mesaj atmam veya cep telefonuyla farklı işler yapmak gibi bir şey yapmadım. Bunları hiç bilmem. Söylediğim gibi okuma yazmam yoktur. Şikayetçiyi de tanımam ancak benim akrabalarım, torunlarım yurt dışında Almanya’da yaşıyor. Zaman zaman ziyaretime gelirler. O zaman kullanmaları için benim adıma hatlar alındı. Bunlar bilgim dahilinde oldu. Amacım torunlarım geldiğinde kullanmaları içindi. Benim kullandığım bir telefon hattı vardır, diğer hatları anlattığım gibi torunlarım zaman zaman kullanır ve evde durur.”

Yakınları da verdikleri ifadelerde kadının okuryazar olmadığını doğruladı.

KARAR

Yargılama sonunda hakim, sanığın beraatine hükmetti.

Hakim, kararında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Dosyadaki delillerin bütün olarak değerlendirilmesinde, sanık hakkında kamu davası açılmış ise de sanığın bizzat mahkememizce de gözlenen hali ve beyanına göre okuma yazma bilmeyen, sosyal çevresi kısıtlı, cep telefonunu sadece konuşma amacıyla kullanabilen, bilgisayar terimlerinden ve bilişim sistemlerinden anlamadığı mahkememizce de gözlenen halinin tanık ifadeleri ile de desteklendiği, sonuç olarak sanığın atılı suçu işlediğine, bilerek isteyerek bu suça karıştığına dair mahkumiyetini gerektirecek her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delillerin elde edilemediği, yargılama seyri ve tüm dosya kapsamı ile anlaşılmıştır.”

AA

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