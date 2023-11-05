Öldürdüler, yaktılar, parçalara ayırdılar! Dehşete düşüren olayda 5 tutuklama

Bitlis'in Güroymak ilçesinde hakkında kayıp ihbarı olan Türk ve Alman vatandaşı N.G.'nin (42) öldürülüp yakıldıktan sonra parçalanarak boş araziye atılmış cesedi bulundu. Olay sonrası her şeyi itiraf eden N.G:'nin birlikte yaşadığı kadının ailesi tutuklandı.

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Bitlis’in Güroymak ilçesinde dünyaya gelen ve Alman vatandaşlığı da bulunan N.G., 20 Ekim’de ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyünde birlikte yaşadığı kadının ailesinin evinden ayrıldı.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULDU

Uzun süre N.G.’den haber alamayan yakınları, 25 Ekim’de Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), N.G.’nin birlikte yaşadığı kadının ailesinin Güroymak ve Tatvan’daki evlerinde ve bahçelerinde, Van İl Jandarma Komutanlığı’na ait kadavra köpeği ve Yeraltı Görüntüleme Cihazı ile arama başlattı.

Yapılan tüm aramalara rağmen bulguya rastlamayan ekipler, N.G.’nin birlikte yaşadığı kadını, annesini, babasını ve 2 kardeşini gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİLER

Jandarmada yapılan sorgulamada, N.G.’nin, birlikte yaşadığı kadının abisi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, cesedinin ise parçalara ayrılarak yakılıp Nemrut Dağı eteğindeki araziye atıldığı tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Nemrut Dağı eteklerinde yapılan incelemelerde, kayıp N.G.’ye ait olduğu değerlendirilen yanmış ve parçalanmış ceset parçalarına ulaşıldı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 3 Kasım’da gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece, ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı. (DHA)

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