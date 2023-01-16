Öldürülen 4 teröristten 3’ü gri listeden çıktı

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi kırsalındaki çıkan çatışmada öldürülen 4 teröristin kimlikleri belirlendi. Teröristlerden üçünün İçişleri Bakanlığı'nın 500 bin lira para ödüllü gri kategorisinde arandıkları belirlendi. Bölgede diğer 3 teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar hava destekli devam ediyor.

Özgür CEBE

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Şırnak'ın Gabar Dağı’nda 10 Ocak günü kış üslenmesine giren 4 kişilik terörist grubun yeraltında kazdıkları sığınakta oldukları tespit edildi. Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde yürütülen operasyonda Şırnak İl Jandarma Komutanlığındaki Meteler adlı Jandarma Özel Harekât Timleri ile Jandarma Komando birlikleri ve güvenlik korucuları görev aldı.

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Edinilen bilgiye öre İHA, SİHA ve Atak taarruz helikopterlerinin de destek verdiği operasyonda teröristlere teslim olmaları için çağrısında bulunuldu. Uzun süre ikna edilmeye çalışılan teröristler sığınağa yaklaşan timin üzerine iki el bombası fırlattı. İki askerin yaralandığı operasyonda sığınaktan çıkamayan 1'i kadın 4 terörist silah ve yanlarındaki yüklü miktarda mühimmat ve yaşam malzemeleriyle birlikte ölü olarak ele geçirildi. Terörist cenazeleri, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ÜÇÜ GRİ LİSTEDEN ÇIKTI

Teşhis ve parmak izi eşleşmesiyle teröristlerin sözde Botan Saha Komutanlığı Gabar cephesi hareketli takım içinde yer alan ve İçişleri Bakanlığının en çok aranan teröristler listesinin 500 bin lira para ödüllü gri kategorisinde yer alan kadın yapılanması sorumlusu Menice Özkan, Cehennem Deresi ile Gabar Dağı arasında kuryelik yapan Mustafa Bayındır, Gabar Dağı sabotaj sorumlusu Ömer Sungur, diğer teröristin de bölge mayıncısı Mehmet Bayındır olduğu tespit edildi. Teröristlerin uzun zamandan beri Şırnak'ın Gabar, Cudi Dağı ile İdil ve Dargeçit ilçeleri arasında kalan Cehennem Deresi ve Kızılsu bölgelerinde terörist faaliyetlerde bulundukları belirlendi.

ÜÇ ASKERİ ŞEHİT ETMİŞLER

Öldürülen terörist grubun 20 Mart 2019 günü Cudi Dağı’nda araziye tuzaklanan uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu Cizre Komanda Bölük Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay Burçin Damcı ile 2 Şubat 2022 günü Silopi ile Cizre ilçeleri arasındaki 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Hudut Karakoluna havanlı saldırı sonucu Piyade Er Tarık Tarcan, 30 Nisan 2022'de Cudi Dağında Teğmen İsmail Can Akdeniz'in 1800 metreden Dragunov SDV keskin nişancı tüfeğiyle şehit edildiği saldırıların faili oldukları belirlendi.

Gabar Dağında barındıkları tespit edilen diğer 3 teröristin de etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar hava destekli devam ediyor.

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