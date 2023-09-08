Öldürülen Havva’nın annesi: Bizi de öldüreceğini söylüyor, peşimize birilerini takmış

Balıkesir'de boşanma aşamasındaki eşi Havva Altınöz'ü (29) başından tabancayla vurarak öldüren Saygın Altınöz (49), duruşmada olayı tasarlamadığını iddia etti. Öldürülen kadının annesi ise sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

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Balıkesir’in Mudanya ilçesinde eşi Havva Altınöz’e, aldattığı gerekçesiyle 2022’de boşanma davası açan Saygın Altınöz hakkında 2 çocuk annesi Havva Altınöz de tehdit gerekçesiyle gizlilik ve koruma kararı aldırıp, Balıkesir’e yerleşti. Havva Altınöz, ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde işe başladı. Bu süreçte Saygın Altınöz, kendi annesi ve kardeşini tehdit ve darbettiği iddiasıyla 3 Ocak’ta gözaltına alınıp, tutuklandı.

TAHLİYENİN ARDINDAN SİLAHLI SALDIRI

28 Mart’ta tahliye olan Saygın Altınöz, Balıkesir’in kırsal Çekirdekli Mahallesi’ne yerleşti. İddiaya göre Saygın Altınöz, gizlilik kararına rağmen Havva’nın evini buldu.

Saygın Altınöz, 27 Nisan’da Gündoğan Mahallesi’nde ruhsatsız tabancayla Havva Altınöz’ü başından vurdu. Hastaneye kaldırılan Havva Altınöz, 16 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanan Saygın Altınöz hakkında Balıkesir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

“KÜFREDİYORDU, OLAYI TASARLAMADIM”

Sanık Altınöz, duruşmada, “Havva’nın başka biriyle ilişkisi vardı. Beni aldattığını öğrenince 1,5 yıl önce boşanma davası açtım. Bana hakaretlerde bulunmaya devam etti. Küfrediyordu, olayı tasarlamadım. O gün olay yerinden geçerken denk geldi; karşılaştık. Yine hakaretlerde bulundu, o nedenle öldürdüm. Pişmanım” dedi.

Avukat Melike Azer ise ‘eşi tasarlayarak öldürülmeye teşebbüs’ suçundan açılan davada, Havva Altınöz’ün ölümü sonrası ‘eşi tasarlayarak öldürme’ suçundan savcılıkça ek iddianame verildiğini söyledi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 21 Aralık’a ertelendi.

ANNESİ: BİZİ DE ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Havva Altınöz’ün annesi Kezban Yılmaz ise duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, “Havva ilk kaçırıldığında 14 yaşındaydı. 2 defa geri getirdik, sonra tekrar kaçırıldı. Evlendiler. Havva hep dönmek istiyordu ama eşi tarafından tehdit ediliyordu. Kızım, ‘Çocukları var’ diye çok idare etmeye çalıştı. Sürekli eşinden şiddet görüyordu. Son dövdüğünde kızım ‘Anne beni kurtar’ diyerek yardım istedi. Çığlıkları hala kulağımda. Sonra polisler gelip, kendisini hastaneye götürmüş. Taburcu edilmesinden sonra halası ve eniştesi alıp, Balıkesir’ getirmişti. Burada halasında kalıyordu, işini de Balıkesir’e aldırmıştı ve düzen kurmaya başlamıştı. Çocuğum, işine gelip gidiyordu. Biz dahi yeri belli olmasın diye fazla gidip, gelmiyorduk. Kızıma bunu yapan kişiye en ağır ceza verilsin. Ömür boyu hapisten çıkmasını istemiyorum. Bizi de öldüreceğini söylüyor, peşimize birilerini takmış. Bize bu şekilde haber yolladı” dedi.

“MAHKEME, MÜDAHALE GÖREVİMİZİ KABUL ETMEDİ”

Avukat Deniz Ültan, davaya ilişkin “Erkek şiddetine maruz kalan kadınların korunması amaçlı kurulmuş bir derneğiz. Mahkemeler aşamasında dernek adına yapabileceklerimiz engellenmekte. Halbuki müştekilerin başvuruları üzerine Sil Başkan Derneği olarak müdahillik talebinde bulunmuştuk. Ancak mahkeme doğrudan zarar gören olmadığımızı iddia ederek, bizim müdahale görevimizi kabul etmedi” diye konuştu. (DHA)