Öldürülen terörist sayısı 150’yi geçti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 1 Ekim'den bu yana Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 150'den fazla teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi’nin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın açılış törenine katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, burada yaptığı konuşmada, son dönemde gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar hakkında bilgi verdi:

– Terörle mücadelemize, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğiz. Bu kapsamda 1-3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak’ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik.

MEŞRU HEDEFİMİZDİR

– Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda, terör örgütüne ait çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis, tam isabetle imha edilirken 150’den fazla terörist de etkisiz hale getirildi. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; PKK/KCK, PYD/YPG’nin Suriye ve Irak’taki tüm tesis ve faaliyetleri meşru hedefimizdir. Ülkemizin meşru çıkarları ve güvenliğine yönelik her türlü tedbiri, tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde kararlılıkla uygulayacağız. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz sürecektir.