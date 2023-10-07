Öldürülen terörist sayısı 58’e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ateş destek vasıtalarıyla düzenlenen operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meşru müdafaa kapsamında, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi” denildi.