Abone Ol

Öldürülen terörist sayısı 58’e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ateş destek vasıtalarıyla düzenlenen operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yayınlanma: 15:03 - 07 Ekim 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Öldürülen terörist sayısı 58’e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meşru müdafaa kapsamında, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi” denildi.

Terör hedefleri tek tek vuruldu: En az 14 terörist etkisiz...İlginizi ÇekebilirTerör hedefleri tek tek vuruldu: En az 14 terörist etkisiz...
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya Suriye terörist
X Reklam