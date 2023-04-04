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Öldürüp cesedinin başında bekledi

Diyarbakır'da, tartıştığı kişiyi öldüren 22 yaşındaki Mehmet İhsan Şahin cesedin başında bekledi.

Yayınlanma: 13:53 - 04 Nisan 2023 Güncellenme:
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Olay, Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında gerçekleşti. 22 yaşındaki Mehmet İhsan Şahin ile 32 yaşındaki Mehmet Faruk Turan arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

Şahin üzerindeki tabancayı çıkararak Turan’a ateş etti. Kurşunlar Turan’ın vücuduna isabet etti ve yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Turan’ın cesedi başında bekleyen Şahin’i gözaltına aldı. (DHA)

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Dicle Üniversitesi Diyarbakır Polis
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