Olimpos, çöple doldu

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan ve Olimpos bölgesinde 9 günlük tatil ile nüfus yoğunluğu artınca, çöp sorunu ortaya çıktı. Konteynerler, kısa sürede dolunca çevresinde çöp torbaları birikti.

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Kurban Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili geçirmek için Adrasan ve Olimpos’a gelen tatilciler, turistik bölgede nüfus yoğunluğuna neden oldu. Sahile ve konaklama yerlerine araçları ile gitmek isteyen tatilciler, cadde ve sokaklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.



Nüfus yoğunluğu nedeniyle turizm merkezinde çöp sorunu da yaşandı. Konteynerler, kısa sürede dolunca çevresinde çöp poşetleri birikti. Bazı tatilcilerin ise orman ve yol kenarlarına çöp bıraktıkları gözlendi.

‘GÜNDE 6 KAMYON ÇÖP TOPLUYORUZ’

Bölgede pansiyon işleten Halil Karataş, “Bayram tatili dolayısıyla Olimpos’ta turist yoğunluğu yaşanıyor. İki turizm merkezinde nüfusun ve araç sayısının artması nedeniyle cadde ve sokaklar tıkandı. Belediye çöpleri toplamakta zorlandı” dedi.

Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tamer Aksu ise “Tatil öncesinde Adrasan ve Olimpos bölgesinde günde 1 kez çöp kamyonu ile atık toplanıyordu. Tatilin başladığı cumartesi gününden itibaren çöp kamyonu, bölgede her gün 6 tur attı. Günde 6 kamyon çöp topluyoruz. Turizm merkezlerimize gelen misafirlerimizin hijyenik ortamda daha iyi tatil yapmaları için aralıksız çalışıyoruz” diye konuştu.

(DHA)