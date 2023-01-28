Ölü bulunan 3 çocuk ve babalarının cenazeleri Adli Tıp’tan alındı
Sancaktepe'de bir sitedeki dairede ölü bulunan baba Mahir Mehmet A. (33) ve 3 çocuğunun cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Şanlıurfa'ya götürüldü.
Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi’nde dün bir sitedeki 13 katlı binanın kazan dairesinde ölü bulunan baba Mahir Mehmet A., Çocukları Berat A.(11), Büşra A.(10), Yusuf Efe A.(4)’nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazelerin Şanlıurfa Ceylanpınar Yüksektepe Köyü’nde defnedileceği öğrenildi. (DHA)