Ölü bulunan iç mimarın otopsisinde dikkat çeken detay

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kamp yaparken ölü bulunan 32 yaşındaki iç mimar Bartu Can'ın ölümü şüpheli bulunuyor. Otopsi sonuçlarına göre, Can'ın çenesinin altından mermi girişi tespit edildi.

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Zonguldak’ta meydana gelen olay, 10 Eylül’de Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları’nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla kamp yapmak için bulunduğu bölgede sabah saatlerinde hareketsiz bir şekilde bulunan iç mimar Bartu Can’ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇENESİNİN ALTINDAN MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Can’ın arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediler. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Can’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Can’ın cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi’ne gönderildi ve yapılan otopside, Can’ın çenesinin altından mermi girişi tespit edildi.

Olayın ardından derinleştirilen soruşturma sonucunda jandarma, cinayet şüphesiyle Can’ın arkadaşları olan L.T.K., M.G. ve A.F.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evleri, araçları ve iş yerleri ayrıca arama köpeğiyle de kontrol edildi. Şüpheliler, emniyette verdikleri ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, suçlamaları reddetmelerine rağmen delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. (DHA)

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