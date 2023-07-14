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Ölü doğan bebeğinin cesedini merdiven altına bırakan anne serbest bırakıldı

Karabük'te ölü doğan bebeğinin cesedini merdiven altına bırakarak kaçtığı öne sürülen ve gözaltına alınana anne, savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Yayınlanma: 22:34 - 14 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Ölü doğan bebeğinin cesedini merdiven altına bırakan anne serbest bırakıldı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki merdivenin altında bebek cesedi bırakılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Düşük sonucunda ölü doğan ve 6 aylık olduğu değerlendirilen bebeği merdiven altına bıraktığı belirlenen S.K. isimli kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K. adliyeye sevk edildi. S.K, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Dün, Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki merdivenin altında bebek cesedi olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, ceset, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı. (AA)

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