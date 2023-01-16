Ombudsman’a en çok şikayet adaletten

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK-Ombudsman) Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2022 yılında kuruma 17 binin üzerinde şikayet başvurusu yapıldığını belirterek, “En çok şikayet yerel yönetimlerden, adaletten özellikle cezaevlerinden, milli eğitimden, sosyal güvenlikten geliyor” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM/ANKARA

10. yılını tamamlayan KDK'ya geçen yıl 17 bin186 şikayet başvurusu yapılırken 10 yıllık süreçte ise bu sayı 207 bin 403 oldu. Başvurulardan 205 bin 639'u karara bağlandı. 2022 yılında yapılan başvuruların ortalama sonuçlandırılma süresinin 54 gün olduğunu kaydeden Malkoç Ankara'da düzenlediği toplantıda şunları söyledi:

‘'Dostane çözümde ise ortalama süre 75 gün oldu. 2020 yılında salgın sürecinin de etkisiyle 68 bin 128 tavsiye, 704 adet kısmen tavsiye ve kısmen ret kararı verildi. 10 yıllık süreçte toplam 75 bin 138 başvuru hakkında tavsiye kararı verdik. Yazılı başvuruların dışında 2022 yılında yüz yüze, e-posta veya telefonla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda toplamda 162 bin 143 kişiyi, 10 yıllık süreçte de 1 milyon kişiyi bilgilendirdik. Kendilerine hukuki yardımda bulunduk ve sorunlarının çözümü konusunda yol gösterdik. 2023 yılında da kadınlar, çocuklar, engelliler, göçmenler, mahkumlar ve eğitim, sağlık, gençlik gibi toplumun genelini ilgilendiren konularda özel raporlar düzenleyeceğiz''

“BUGÜN GİT YARIN GEL”

‘'İki problemimiz var. Birincisi; anayasal haklarımızı bilmiyoruz. İkincisi ise; maalesef taşradaki yöneticilerimiz, hukukun üstünlüğü konusunda, vatandaşa hizmet sunma konusunda yeteri kadar gayretli değiller. Eski alışkanlıklar, bugün git yarın gel hikâyesi biraz azaldı ama vatandaşa çok kolay ‘Hayır senin işin olmaz' diyebiliyorlar. Temel problem burada'' diyen Malkoç şunları söyledi:

‘2022 yılında CİMER'e 6 milyonun üzerinde şikayet başvurusu olmuş. Yani insanımız hakkını aramaya başlamış. Bu muazzam bir rakam. Türkiye'deki 18 yaşın üstünde bulunan insanların yüzde 15'i bir derdini, şikayetini iletmiş. Eşiyle tartışanlar bile CİMER'e yazıyor. Burada önemli olan nitelikli şikayetlerdir. Geçtiğimiz yıllara da baktığımız zaman en çok şikayet yerel yönetimlerden, adalet işleyişinden özellikle cezaevlerinden, milli eğitimden, sosyal güvenlikten gelmektedir. Toplumda hangi sorun varsa o sorun bize şikayet olarak yansıyor''