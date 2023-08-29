Önce doğu, sonra batı… Yurdu sağanak vuracak!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün yurdun doğu kesimlerinde görülecek olan yağışlar hafta ortasında bir süreliğine etkisini yitirecek. Tahminlere göre hafta sonu ise İstanbul'u da içine alan geniş bir alanda yağışlar tekrar etkili olacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Yağış almayan bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, sağanak yağışın kendini gösterdiği kesimlerde ise hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak.

ÖNCE DOĞU, SONRA BATI

Yurdun doğu kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak yağışın Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

CUMA’DAN İTİBAREN İSTANBUL DA ETKİLENECEK

Tahminlere göre cuma günü yurdun batısında da kendini göstermeye başlayacak olan yağışlar cumartesi günü etki alanını genişletecek ve tüm Marmara Bölgesi’ni etkileyecek.

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