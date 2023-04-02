Önemli konular kritik sorular

Bir ekran klasiği haline gelen Her Açıdan; gündemdeki önemli konuları, tüm detaylarıyla en net şekilde uzmanlar, bilim insanları ve siyasetçilerle konuşuyor.

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RUHAT MENGİ SORUYOR, UZMAN İSİMLER SÖZCÜ TV'DE CEVAPLIYOR

TÜRKİYE'nin gündemi SÖZCÜ TV'de değerlendirilmeye devam ediyor. Yaşananları en tarafsız ve gerçekçi halleriyle izleyicilere aktaran SÖZCÜ TV'nin bir ekran klasiği haline gelen programı Her Açıdan bu hafta da dopdolu içeriğiyle sizi ekran başına kilitleyecek. Deneyimli gazeteci Ruhat Mengi, gündemdeki önemli konuları, tüm detaylarıyla en net şekilde uzmanlar, bilim insanları ve siyasetçilerle konuşacak. Seçim öncesi son gelişmeleri Ruhat Mengi soracak, DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, Kadın ve Aile Eski Bakanı Önay Alpago, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu cevaplayacak…

SÖZCÜ TV nasıl izlenir?

Digiturk: SZC TV 60. kanalda çıkıyor… İzleyemeyenler, önce uydu alıcısının menüsünden yeniden kurulum yapmalı. Eğer yine kanal bulunamıyorsa müşteri hizmetleriyle temasa geçilmeli.

D-Smart: SZC TV 93. kanalda yayında… Kanalı bulamayan izleyenler, yeniden kurulum yaparak kanal listesini güncellemeli. Eğer yine kanal bulunamıyorsa müşteri hizmetlerinden teknik destek alınmalı.

TV+: SZC TV 69. kanalda yer alıyor… Eğer izleyemiyorsanız müşteri hizmetlerini arayıp destek alabilirsiniz.

Tivibu: SZC TV'yi 69. kanalda izleyebilirsiniz… Kanalı bulamayan izleyicilerimiz uydu alıcısının menüsünden yeniden kurulum yaparak kanal listesini güncellemeli. Eğer olmuyorsa müşteri temsilcisinden destek alabilir.

Kablo TV: SZC TV 76. kanalda yayında. İki tip kutu var. Eğer dijitalse, çağrı merkezini arayıp aktivasyon işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Müşteri temsilcisiyle internet üzerinden kanallarınızı güncelleyebilirsiniz. Analog ise yeniden kurulum yapılmalı.

Türksat Uydu: Eğer otomatik aramada SZC TV çıkmıyorsa uydu alıcınızın manuel arama menüsünden Türksat 4A 11837 Frekans, 30.000 V Batı FEC 2/3 ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.