Onların emeklisi geziyor bizimkiler izliyor

Türkiye’nin kıyı sahillerine tatile gelen yabancı emekli turistler, geçim derdinde olan Türk emeklilerin aldığı maaşı duyunca kahkahalarla güldü.

Latif SANSÜR

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Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyıları emekli turistlerle dolmaya başladı. Kuşadası Limanı'na gelen turistler arasında bulunan, Türkiye'ye 11 bin 300 kilometre uzaklıktaki, Latin Amerika'nın en yoksul ülkelerden Bolivya'dan gelen ve 3 bin 300 dolar civarında emekli maaşı alan Dr. Ceisar, yaklaşık 300 dolara karşılık gelen emekli maaşı yetmediği için 79 yaşında tezgahtarlık yapan Ünal Keser'in aldığı maaşı duyunca kahkahalarla güldü.

Keser ise Bolivyalı turistin maaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. 25 yıl önce emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olduğunu belirten Keser, “Bir ailem, çocuklarım var. 7 bin 500 lira ile geçinmemiz mümkün değil. Bırakın yabancı emekliler gibi başka ülkeleri gezmeyi, kendi ülkemi, Anadolu'yu bile gezemedim” dedi.

‘HAYAL BİLE EDEMİYORUM'

Bankta oturup limandaki gemileri seyreden bir emekli öğretmen, yabancı yaşıtlarına bakıp iç geçirdiğini belirterek, “Bu güne kadar yurt dışına hiç çıkmadım. Emekli maaşıyla yurt dışında gezip dolaşmak mümkün değil. Daha böyle bir gemiye adım bile atmadım. O geminin içini hayal bile edemiyorum” ifadelerini kullandı. Avcılar Kulübü lokalini çay daha ucuz olduğu için tercih eden başka bir emekli öğretmen ise “Bu durumda nasıl gezersiniz dünyayı. Hiç konuşmaya gerek yok, gezin gezebilirseniz” açıklamasını yaptı. Bir asker emeklisi fiyatlardan yakınarak “Emeklinin hali perişan” derken, bir başka emekli de “Bu maaşlarla ne yiyip, ne içeceksin, nereye gideceğiz” diye sordu.