Önlem çağrıları sürüyor: Afet boyutuna ulaştı, seferberlik şart

Türkiye'de küresel iklim değişikliği nedeniyle sıcakların artması, yağışların azalmasıyla birlikte yaşanan kuraklık endişe verici boyutlara ulaştı. Meteoroloji'nin yayınladığı Temmuz ayı kuraklık haritaları endişeleri arttırdı.

Latif SANSÜR

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Küresel iklim değişikliğinin önemli oranda etkilediği ülkenin tamamında susuzluk ve kuraklık, insanlar başta olmak üzere canlı sağlığını, tarımda verimi olumsuz etkilemeye başladı. Kuraklığın afet boyutuna ulaşan İstanbul başta olmak üzere, Aydın, Mersin, Diyarbakır, Bursa, Adana, Van, Edirne, Çanakkale, Muğla gibi birçok büyük ilde su alarmı verildi.

Belediyeler, çevre örgütleri yaşanan su krizi ve şiddetli kuraklığa dikkat çekmek için tüm olanaklarını seferber etti. Vatandaşları tasarrufa yönlendirmek için videolar, görseller hazırlandı. Yazılı açıklamalar, cep telefonlarına gönderilen mesajlarla su konusundaki duyarlılık için seferberlik önerildi. “Yalnızca insanların değil, tüm canlı yaşamının en temel gereksinimi olan suyu koruyalım, doğa yaşasın!” mesajı verildi.

“KURAKLIK AFET BOYUTUNDA SEFERBERLİK ŞART”

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, resmi verilere göre 2022 temmuz ayında baraj doluluk oranı yüzde 69.73 iken 2023 ağustos ayında bu oranın yüzde 33.37'ye kadar düştüğünü, İstanbul'da kuraklığın afet boyutuna ulaştığını belirterek tüm vatandaşları su tasarrufu kampanyasına davet etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Küresel iklim krizi nedeniyle ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıyayız.

Suyu tasarruflu kullanmalı ve israf etmemeliyiz. Su konusundaki duyarlılığı top yekün bir seferberliğe dönüştürmek mecburiyetindeyiz” denilirken, Mersin Büyük Şehir Belediyesi de “Kuraklık tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Mersin de ‘çok şiddetli kuraklık' yaşanan şehirlerden biri oldu. Her damla suya sahip çıkmak için 7 gün 24 saat durmaksızın canla başla çalışıyoruz. Hep birlikte uygulayacağımız kolay tasarruf uygulamaları ile tonlarca suyun boşa gitmesinin önüne geçebiliriz” çağrısında bulunuldu.

EN FAZLA YAĞIŞ ALAN MUĞLA'DA KURAKLIK ALARMI

Türkiye'nin en fazla yağış alan illeri arasında yer alan ancak son yıllarda yağış miktarı en fazla azalan iller arasın giren Muğla'da da susuzluk ve kuraklık hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama ile su seviyesinin tehlikeli boyutta düştüğüne dikkat çekerek yurttaşlara “kuraklık” uyarısı yaptı. Son 91 yılın en kurak dönemini yaşayan Trakya Bölgesi'nin önemli kentlerinden Edirne'de, Kayalıköy Barajı'nda su seviyesinin yüzde 3 seviyesine düştüğünü açıklayan Belediye, suyun tasarruflu kullanılması için bir dizi önlem aldı.

HAYVANLAR İÇİN TANKERLE SU TAŞINIYOR

Sıcaklıkların en fazla etkilediği Doğu ve Güneydoğu'da ise kuraklık özellikle kırsal kesimdeki tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kuraklıktan etkilenen besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını karşılamaları için mera ve yaylalara tankerle günde 200 ton su taşımaya başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi ise kırsal kesimlerdeki su sorununu çözmek için Hayvan İçme Suyu (HİS) projesiyle kısa sürede 11 mahalleye sondaj kuyusu açtı. Birçok il ve ilçe belediyesi ve yerel çevreci örgütlerde özellikle sosyal medyadan art arda uyarılar paylaşmaya, su sıkıntısına dikkat çekmeye çalıştı.

TEMA: SU VARLIKLARIMIZI KORUMALIYIZ

Kuraklık nedeniyle azalan su varlıklarını korumak için, yoğun su tüketimi olan endüstriyel tesis ve işyerlerinde kullanılan su miktarını azaltacak ve su israfını engelleyecek kısıtlamalar getirilmesini öneren TEMA Vakfı da çağrısında şu önerileri yaptı: Su iletim hatlarındaki kayıp, kaçak kontrolleri ve altyapı tesislerinin bakımları yapılmalı.

Yoğun su tüketimi olan tarımsal faaliyetlerde damla sulama, yağmurlama gibi verimli sulama yöntemlerine geçilmeli. Park, bahçe gibi alanlardaki su tüketimini minimuma indirmek için, çim yerine daha az su ihtiyacı olan yer örtücü ve bitki alternatiﬂeri tercih edilmeli, Günlük hayattaki duş süreleri, musluk suyu, çamaşır ve bulaşık makineleri kullanımı gibi bireysel su tüketiminin azaltılması konusunda toplum bilinçlendirilmeli. Yalnızca insanların değil, tüm canlı yaşamının en temel gereksinimi olan suyu koruyalım, doğa yaşasın!”

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