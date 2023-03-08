Onur Şener cinayeti davasında tanıklar konuştu

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin davada tanıklar ifade verdi.

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Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener’in kırık cam bardakla boynundan yaralanarak öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

31. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve avukatları katıldı. Onur Şener’in annesi Leyla babası Erhan Şener de salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık Cansu Ö, olay gecesi canlı müzik bittiğinde sahnenin kenarında Şener ile karaoke olarak şarkı söylediklerini anlattı. Şener’in sadece kadınlarla bir program yapacağını belirterek, erkeklerin iç mekanı terk etmesini istediğini aktaran Cansu Ö, sahneye doğru birilerinin geldiğini gördüğünü söyledi.

“BİZ DE BURADAYIZ, ŞARKI İSTEYEBİLİRİZ”

O sırada bir gerginliğinin yaşandığına şahit olduğunu ifade eden Cansu Ö, “Onur, ‘Mekandan çıkın program bitti’ diye bağırınca sanıkların olduğu masadan da ‘Biz de buradayız, şarkı isteyebiliriz’ dediklerini duydum. Arkadaşım Çağrı, olayın büyümemesi için Onur’un belini tuttu. Sonra kaldığımız yerden devam ettik.” diye konuştu.

Cansu Ö, cinayetin işlendiği anı görmediğini de sözlerine ekledi.

Tanık Tuna K. de olayın yaşandığı gün sanıklarla başka bir mekanında eğlendiklerini gruptan bir arkadaşlarının hastalanması üzerine onu eve bıraktığını, sanıkların da Şener’in sahne aldığı mekana geçtiğini anlattı.

Tuna K. “Saat 04.30’da Yaşamkent’te yaşadığım için Jale hanım beni aradı. Kavga çıktığını solistin de ağır yaralandığını söyledi. Ertesi gün Ali Gündüz’ün ameliyata alındığı öğrendim. Gazi Üniversitesine gittim. Ne olduğunu sorduğumda hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti.” diye konuştu.

“BİR TARTIŞMA OLDU”

Tanık Çağrı Ç. de arkadaşları Cansu ve Canan ile mekanda eğlendiklerini, canlı müzik bittiğinde Şener’in kendileri içeri davet ettiğini ve karaoke olarak şarkı söylediklerini anlattı.

Sahnenin ön tarafında kargaşa yaşandığını aktaran Çağrı Ç, “Bizim masaya doğru gelen bir tartışma oldu. Kavganın nasıl başladığını bilmiyorum. Onur, masaya doğru gelince ben de tuttum. Jale bağırıyordu. Ancak iki tarafın da küfür ettiğini duymadım.” beyanında bulundu.

Gülce Naz A. da olayın yaşandığı gece saat 02.00 sıralarında eğlence mekanının yanındaki restoranda arkadaşlarıyla yemek yediği sırada bağırışıma sesleri duyduklarını ve eğlence mekanına doğru koştuklarını ifade etti.

“DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM”

Gülce Naz A. “Gittiğimiz de insanlar birbirleriyle kavga ediyorlardı. Onur’a kimin vurduğunu görmedim ama karşısında 3 kişi vardı. Onur Şener’in yere düştüğünü gördüm.” ifadelerini kullandı.

Tanık Nevzat T. de olayın yaşandığı mekanın çalışını olduğunu, olay gecesi sahnenin önünde sözlü tartışma yaşandığını anlattı.

Şener’in sanıklara yönelik “Varoşlar çıkın gidin mekandan” diye bağırdığına şahit olduğunu ifade eden Nevzat T, sanık Karakaş’ın da maktule yönelik sinkaflı küfür ettiğini söyledi.

Nevzat T, sanıklardan Ali Gündüz’ün de Şener’in Gözde Gündüz’e dokunması üzerine masadan kalkarak Şener’in üzerine yürüdüğünü, ancak aralarında bir fiziki temas olmadığını sözlerine ekledi.

“YERE YAĞILDIĞI VE BAYILDI”

Öykü Naz K. de olay anına ilişkin şunları anlattı:

“Saati hatırlamıyorum hamburgercide yemek yiyorduk. Biz otururken müzik sesi geliyordu. Beş dakika geçti geçmedi bağrışma sesi duyduk önemsemedik. Sonra cam kırılma sesi duyduk ben kalabalıkta Onur Şener’in yüzünü hatırlıyorum. Şener, bize doğru yürüdü, 5-6 adım attı tişörtüyle yüzünü sildi sonra yere yığıldı ve bayıldı.”

“ÇIĞLIK VE SES DUYDUM”

Tanık Yasemin B. de maktulün lise arkadaşı olduğunu o gece mekanda birlikte eğlendikleri sırada sözlü tartışma yaşandığını ifade etti. Tartışmadan sonra Şener ve sanıkların dışarıya çıktıklarını aktaran Yasemin B, “Arabama doğru yürürken bir çığlık ve ses duydum. Onur, kanlar içerisindeydi. Ayakları kandı.” dedi.

Tanık Batuhan S. de olay anında bir koşuşturma gördüğünü oraya doğru gittiğinde Şener’in kanlar içinde kendilerine doğru yürüdüğünü ve yere düştüğünü söyledi. “Sanıkların ellerinde bardak görmedim.” diyen Batuhan S, “Onur Şener’e vuran bir kadın da görmedim.” ifadelerini kullandı.

“TAHLİYE TALEBİM YOK”

Tanık ifadelerine karşı söz alan sanık Semih Soyalp, hiçbir suçu olmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Sanık Ali Gündüz de Onur Şener’e zarar vermediğini ileri sürerek, tutuksuz yargılanmayı istedi.

Sanık İlker Karakaş da “Tahliye talebim yok.” dedi. Müşteki avukatları da tutuksuz sanıkların tutuklanmalarını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp’ın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi. (AA)

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