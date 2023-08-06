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Operatör kazara yeğenini öldürdü

Rize'de özel bir çay fabrikasında kepçe operatörü olarak çalışan A.Ö., manevra yaptığı esnada kazara fark etmediği yeğeni G.Ö.'ye (2) çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk kurtarılamadı.

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Operatör kazara yeğenini öldürdü

Merkeze bağlı Pekmezli köyünde kepçe operatörü A.Ö. manevra yaptığı esnada, fabrika bahçesinde oynayan ağabeyinin kızı G.Ö.’ye çarptı.

KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralan çocuk yakınları tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Küçük kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. G.Ö.’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, amca A.Ö. gözaltına alındı. (DHA)

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