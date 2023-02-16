Ordu Büyükşehir Belediyesi boya malzemesi satın alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ihale ile boya malzemesi satın alınacak.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İNŞAAT İŞLERİNDE VE BOYA ATÖLYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE BOYA MALZEMESİ ALIM İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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