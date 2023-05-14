Ordu Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Ordu’da,19 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Ordu ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Ordu seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Ordu'nun 19 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 590.426 seçmen sayısı bulunuyor.
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Önceki (2018) seçimde Ordu’da ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%48,7
|2018
|CHP
|%22,7
|2018
|İYİ Parti
|%8,4
|2018
|MHP
|%16,8
|2018