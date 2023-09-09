Ordu’da fındık tartışması: Yaşlı kadını darbettiler
Ordu'nun Gölköy ilçesinde, içi boş fındık (goruk) nedeniyle çıkan tartışmada 73 yaşındaki Durdane Akyüz, 2 kişi tarafından darbedildi. Yüzünden yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheliler gözaltına alındı.
Ordu’nun Gölköy ilçesi Bayıralan Mahallesi’nde öğle saatlerinde bir kadın darbedildi.
İddiaya göre, içi boş fındık (goruk) almaya gelen 3 kişi, 73 yaşındaki Durdane Akyüz’ün yanına gitti. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi, yaşlı kadını darbetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan Akyüz, ilk müdahalesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, olaya çalışmasını sürdürüyor. (DHA)