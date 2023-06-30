Organize suç örgütü şüphelisi TIR’la yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Organize suç örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan bir şüpheli, Artvin'de düzenlenen bir operasyonla TIR'daki gizli bölmede Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

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Organize suç örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan bir şüpheli, Artvin’de düzenlenen bir operasyonla TIR’daki gizli bölmede Gürcistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün lideri olan Barış Boyun’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kaçak olarak aranan şüpheli Oğuz H.’nin yurt dışına çıkmak istediğini tespit etti.

GÜRCİSTAN’A GİDECEKTİ

Oğuz H.’nin İstanbul’dan bir TIR’la Artvin’e hareket ettiği ve yasa dışı yollarla Gürcistan’a kaçmayı planladığı belirlendi. Bu bilgi üzerine ekipler operasyon düzenledi. 27 Haziran’da Artvin’de gerçekleştirilen operasyonda, TIR’ın gizli bölmesinde saklanan şüpheli, baskın sırasında yaya olarak Gürcistan sınırına doğru kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan Oğuz H., İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önce Nisan ayında Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 131 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 46’sı tutuklanmıştı.

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