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Organize suç örgütüne operasyon: 131 gözaltı

İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 161 şüpheliden 131'i gözaltına alındı.

Yayınlanma: 09:02 - 14 Nisan 2023 Güncellenme:
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Organize suç örgütüne operasyon: 131 gözaltı

Diyarbakır’da düzenlenen ve 200’den fazla uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığı Kökünü Kurutma operasyonu sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da bir organize suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı çalışma yapıldığını duyurdu.

Örgütün yapılanması ve yöneticileri hakkında bilgi vermeyen Soylu, şunları söyledi:

“Bugünün ikinci büyük operasyonu İstanbul’da gerçekleşmiştir. Toplam bu sabah itibariyle gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalandığı örgüte yönelik 161 şüpheliden 131 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 kademede bu operasyon gerçekleşmiştir. 7 kalaşnikof, 6 tüfek ve buna yönelik birçok suikast ve aynı zamanda suç aleti ele geçirilmiştir. Detaylı açıklamayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirecektir.”

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