Orhan Aydın’ın kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti
Sanatçı Orhan Aydın'ın enkaz altında yardım bekleyen kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Kılıç, şu ifadeleri kullandı:
*Orhan Aydın'a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm.
*36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun.