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Orhan Aydın’ın kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti

Sanatçı Orhan Aydın'ın enkaz altında yardım bekleyen kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti.

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Orhan Aydın’ın kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından sanatçı Orhan Aydın'ın  Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

*Orhan Aydın'a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm.

*36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun.

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