Orhan Erinç son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından, Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni ve Yönetim Kurulu Başkanı, eski Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı, 2009 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı sahibi gazeteci-yazar Orhan Erinç (87) İstanbul'da düzenlenen törenlerin ardından Merdivenköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

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Önceki gün 87 yaşında hayatını kaybeden Orhan Erinç için bugün, TGC'nin Cağaloğlu'ndaki binasında tören düzenlendi. Törene, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gazeteciler ve Erinç'in yakınları katıldı.

TURGAY OLCAYTO: ORHAN'A ‘BABIALİ'NİN BELLEĞİ’ DERDİM

TGC Başkanı Turgay Olcayto, Erinç'in ölümünün üzgün ve sıkıcı bir yoldan geçerek olduğunu söyledi. “Bu yolda ne yazık ki Cumhuriyet aleyhine açılan davaların da etkisi vardı” diyen Olcayto, şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz ki stres, hastalıkların en büyüğüdür. O stresi maalesef Türkiye'nin hukuk düzeni Orhan Erinç'e yaşattı. Bunu söylemeden geçmek istemedim. Orhan Erinç 62 yıllık arkadaşım. Çok renkli bir arkadaş. Çok can arkadaşım. Bunun yanında sporla ilgilenen, sıkı bir Fenerbahçeli. Kendisi amatör kümede futbol oynayan, hatta lakabı da var ‘Cımbız Orhan' diye. Cımbız ona uyan lâkap, çünkü futbol oynadığı zaman 3 kişinin arasından topu alabilen bir yetenek. Onun için ‘Cımbız Orhan’ adını takmışlar.

Ben de Son Posta'ya ilk geldiğimde benden bir yaş büyük bir istihbarat şefi… Ben daha kalantor bir istihbarat şefi bekliyorum ama karşıma Orhan çıktı. Çetin Emeç'in gazetesindeyiz. Oradan başlayan arkadaşlığımız bugüne dek, ölene dek hiç kopmadı. Ben ona ‘Babıali'nin belleği' derdim.

Gerçekten Babıali'yi çok iyi bilir, bütün insanlarını tanır gelmiş geçmiş. Onları da her zaman anar, yazılarında vurgular. İyi bir köşe yazarıydı. Burhan Felek'i örnek alırdı. Burhan Felek'ten aldığı bir tür eğitimle imla hatası hiç olmazdı Orhan'ın yazılarında.

Bazen takılırdım ‘Nasıl bu kadar dikkatli yazıyorsun' diye. ‘Dikkatli yazmıyorum. Burhan Felek'in verdiği alışkanlık, ben hata arayarak başlarım bir metni okumaya' dedi. Gerçekten de öyleydi.”

AKIN ATALAY: GAZETECİLİĞİ NASIL SAVUNMAK GEREKİYORSA ÖYLE DİMDİK DURDU

Eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı, avukat Akın Atalay da Erinç'in, iyilik timsali, hoşgörülü, tevazu sahibi bir insan olduğunu söyledi. Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesleki yaşamının son 30 yılında onunla birlikte çalışmış, son 7 yıllık döneminde de birlikte yargılanmış arkadaşları, dostları olarak onu elbette çok özleyeceğiz. Yaşadığımız sürece de unutmayacağız.

Orhan abimiz, Cumhuriyet gazetesi davası nedeniyle ilerleyen yaşlarında gazeteciliği savunmak, gazetesini ve gazeteci arkadaşlarını da korumak, kollamak zorunda kaldı.

36 yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yöneticisi, 12 yıl başkanı olmuş birinin gazeteciliği nasıl savunması gerekiyorsa öyle dimdik durdu ama kendi zarif ve bilgece dokunuşlarını da katarak. Çok sıkıntı çekti, çektirdiler. Bir milim taviz vermedi. Büyük bedeller ödedi.”

Atalay, Erinç'in yakında yayınlanacak kitabından bir kesit okuyarak, “Onu mahcup etmeyeceğiz. Gözün arkada kalmasın en kıymetlimiz, Orhan abimiz. Bize kattığın her şey için minnettarız. Seni unutmayacağız. Uğurlar olsun” dedi.

ADNAN ÖZYALÇINER: HEPİMİZİN ÖRNEK ALACAĞI BİR İNSANDIR

Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner de şunları dile getirdi:

“Düşüncenin özgür olmadığı bir ülkede insanın da özgür olmayacağını bilen gazetecilerdendi. Orhan, haber alma ve haber verme özgürlüğünün olduğu bir ülkeden yanaydı. Özgürce haberin yorumlanması ve halkın haber almasından yanaydı.

Orhan adaletin, hakkın, hukukun egemen olduğu bir ülkeden yanaydı. Onun için öldürülen, hapse atılan gazetecilerin, yasakların karşısındaydı. Hem bir gazeteci olarak hem bir cemiyet başkanı olarak bu konuda yıllarca mücadele etti. Orhan iyi bir gazeteci, iyi bir insan olarak hepimizin, bütün gazetecilerin örnek alacağı bir insandır. Uğurlar olsun.”

MERDİVENKÖY MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Orhan Erinç'in cenazesi, TGC'de yapılan törenin ardından Üsküdar'daki Şakirin Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. Orhan Erinç, Şakirin Camisi’nde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Merdivenköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.