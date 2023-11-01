Orhan Pamuk ve bina sakinlerinin ‘yıkım’ davası

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, İstanbul'un Cihangir semtinde bulunan Taray Apartmanı'nın riskli olduğu gerekçesiyle komşularıyla mahkemelik oldu.

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Cihangir’de 18 dairesi bulunan Taray Apartmanı’nın 6 dairesine sahip olan Orhan Pamuk ve apartmanın diğer sakinleri davalık oldu. Apartman sakinleri riskli olduğu belirlenen binanın yıkılmasını önlemek amacıyla ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Ancak Orhan Pamuk, binanın yıkılması gerektiğini savunarak ihtiyati tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Davacı avukatı Şeyma Toker, İdare Mahkemesince binanın riskli olduğu ve binada güçlendirme yapılabileceğinin, buna görevli mahkemenin de sulh hukuk mahkemesinin olduğunun ifade edildiğini belirterek “Öncelikle binanın yıkımının durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararının devamına ve davanın kabul edilmesine karar verilmesini talep ederim” dedi.

ORHAN PAMUK: BİNA ÇÜRÜK

Orhan Pamuk ise “Olayın hem insani hem de hukuki boyutu vardır. Sağlamlaştırma için kat maliklerinin 5’te 4’ünün istemesi gereklidir. Binanın 5’te 2’sinin sahibiyim. Sağlamlaştırmaya karşıyım. Karotlar aldırdık, binanın çürük olduğu anlaşılmıştır. Şu anda dairem boş, yazlık evde kalıyorum. 6 dairem de boştur. Yasaya göre bina maliklerinin 5’te 4’ünü bulmak dolayısıyla çoğunluğun sağlanması imkansızdır. Bu dava uzatmaya yöneliktir. Çeşitli şekillerde uzatılıyor. Binanın çürük olduğu sabittir, tedbir kararı kaldırılsın” dedi.

PAMUK’UN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Mahkeme, davacı avukatının Beyoğlu, Pürtelaş Hasanefendi Mahallesi’nde bulunan Taray Apartamanı’nın tahliye ve yıkılmasına ilişkin işlemlerin nihai karar verilene kadar tedbiren durdurulmasına yönelik Orhan Pamuk’un avukatı tarafından yapılan itirazın reddine, ihtiyati tedbir kararının devamına hükmetti. Mahkeme, Taray Apartmanı’nda keşif yapılmasına da karar verdi. (DHA)