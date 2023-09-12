Orman deposunda hortum çıktı: Panik anları kamerada
Bartın'ın Ulus ilçesinde, dün akşam saatlerinde orman deposunda hortum çıktı. Depo çalışanları, hortumun oluşturduğu toz bulutu nedeniyle paniğe kapıldı.
Ulus Orman İşletmesi’ne bağlı Emirce Orman Deposu’nda bulunan toprak alanda, dün akşam saatlerinde hortum çıktı. Depo çalışanları, hortumun oluşturduğu toz bulutu nedeniyle panik yaşadı. Depo işçileri, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yaklaşık 1 dakika süren hortumun, 50 metre yüksekliğe kadar çıktığı görüldü. Hortumun yakınında bulunan bir kamyon, sürücüsü tarafından güvenli yere alındı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hortumun herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için önlem aldı. (DHA)