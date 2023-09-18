Oscar’lık dolandırıcılık hikayesi

İnternetten satın almak için anlaştığı aracı aynı anda bir başkasına satmak için pazarlık yapan dolandırıcı hem alıcısını hem de satıcısını aynı noterde buluşturdu. Alıcıya dayım olarak tanıttığı satıcıya ise alıcıyı yakınım olarak tanıttı. İmza aşamasına geldiğinde alıcıdan aracın bedelini alan dolandırıcı satıcıya da bu aşama da sahte dekont yolladı. Araç sahibinin hesabına para gelmemesi üzerine dolandırıcılık ortaya çıktı ancak olan alıcının 770 bin lirasına oldu....

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Erzurum’da yaşayan Serdar Taçyıldız, internetten bulduğu aracı almak isterken kendisini “astsubay”, taşıt sahibini de “dayısı” olarak tanıtan kişi tarafından 770 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Hınıs ilçesinde yaşayan Serdar Taçyıldız, internetten beğendiği Aydın’ın Köşk ilçesindeki aracı satın almak isterken, kendisini Hatay’da görevli astsubay olarak tanıtan bir kişinin mağduru oldu.

Araç sahibini “dayısı” olarak tanıtıp Taçyıldız’ın güven duymasını sağlayan dolandırıcı, sahte dekont ve araç fotoğraflarıyla yalanını sürdürüp, 770 bin liranın hesabına geçmesinin ardından ortadan kayboldu.

Şüpheli A.D.’den şikayetçi olan Serdar Taçyıldız başından geçenleri şu sözlerle anlattı:

“Amcam Aydın’a yakın bir mesafede olduğu için ‘araca bakabilir misin’ dedim. Amcam, telefonla iletişime geçtiğinde ‘dayısı’ diye bahsettiği kişiyle görüştü. Ekspertize gidildi, araçta herhangi bir sıkıntı olmadığını ve borcu olmadığını gördük.

Amcam ‘Notere geçelim, aracın satışı yapılsın’ diyor. Notere geçiliyor ve imza aşamasına geliniyor. İmza aşamasında amcam, ‘Araç temiz, sıkıntısı yok.

Aracın sahibiyle görüşmüşsünüz, pazarlık yapmışsınız, şu anda dayısı yanımda. Serdar parayı atabilirsin’ dedi. Ben de 770 bin lirayı gönderdim.”

“BİZİM GİBİ HATAYA DÜŞMEYİN”

Parayı kendisini “astsubay” olarak tanıtan kişiye gönderdiğini anlatan Taçyıldız, şöyle devam etti:

“Bu kişi astsubay değil, bizzat dolandırıcı. Bir gün önce araç sahibiyle pazarlık ediyor, 500 lira Kapora atıyor. 1 milyon lira değerindeki aracı asıl sahibinden alıyor, bize 770 bin liraya satıyor. Kendisini astsubay olarak tanıtan kişi, aracın fotoğraflarını ve ruhsatını bize atan kişi.

Bize dayısı olarak tanıttığı kişiyle konuştuklarında ‘Yarın yeğenlerim gelip aracı alacaklar. Onlara senin dayım olduğunu, aracın dayımda olduğunu ve şirket üzerine kayıtlı olduğunu söyledim, bilgin olsun. Kesinlikle seni tanıdığımı ya da tanımadığını söyleme’ diyor.

Biz de direkt araç sahibi ile muhatap olduğumuz için şahıs bize dayısı olduğunu söylüyor. Bundan dolayı mağdur olduk. İnsanların bizim gibi hataya düşmemesi için herkesin bilgilendirilmesini istiyorum.”

SAHTE DEKONTLA GÜVEN KAZANMIŞ

Araç sahibinin dolandırıcının dayısı olmadığını sonradan öğrendiklerini belirten Taçyıldız, dolandırıcının, araç sahibine sahte 2 dekont atarak para gönderdiğini söylediğini ifade etti.

Taçyıldız, noterde imza aşamasında araç sahibinin, dekont gönderilmesine rağmen hesabına para gelmediğini aktardığını anlatarak, şunları kaydetti:

“Normalde kendisini astsubay olarak tanıtan kişinin, araç sahibine 1 milyon göndermesi gerekiyor. Bu esnada araç sahibi hesabında hareketlilik olmadığını görüyor fakat dekontlar geliyor.

Araç sahibi bu işte yanlışlık olduğunu söylüyor. Araç sahibi ‘Kardeş siz para göndermediniz’ diyor. Ben amcama dekontu atıyorum, adama gösteriyor. Araç sahibi kendisine para gelmediğini söylüyor. Para gelmediğini söylediği anda dolandırıldığımızı anladık.”

Taçyıldız, bu tür dolandırıcılık olaylarıyla çok sayıda kişinin mağdur edildiğini vurgulayarak, “Yüce Türk adaletinin yardımlarını bekliyoruz çünkü çok zor durumdayım. Bu paranın içerisinde bir alın teri var. Meblağ büyük. Ben adalete sığınıyorum ve en kısa sürede adaletin yerini bulacağından eminim.” diye konuştu. (AA)