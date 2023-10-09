Osman Kavala’ya insan hakları ödülü verildi, Türkiye’den tepki geldi

Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’nün cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala’ya verilmesine Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi.

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından 2013 yılından beri verilen Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'nün bu yılki sahibi Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala oldu.

Kavala'ya ödül verilmesine Türk Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

“MÜŞTEREK ÇABA HİÇE SAYILIYOR”

“Václav Havel İnsan Hakları Ödülü'nün, ülkemizde hakkında yargı tarafından hükmedilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmiş olması kabul edilemez” ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

– Bu ödülün, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin rehberliğinde faaliyet göstermesi gereken Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) çatısı altında verilmesi, Avrupa Konseyi'nin insan hakları idealine yönelik müktesebatının ve bu ideal uğruna uzun yıllardır sarfedilen müşterek çabanın hiçe sayılması anlamına gelmektedir.

“AKPM’NİN İTİBARI ZEDELENDİ”

– Ödülün, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmesi hukukun siyasileştirilmesine yönelik girişimlerin bir uzantısıdır.

– Ortak değerlerin korunmasına hizmet etmesi beklenen uluslararası kuruluşlar, bu tür siyasi gündem yaratma arayışlarına alet edilmemelidir.

– Yargı kararına saygısızlık oluşturan bu tasarrufla, AKPM'nin itibar ve inandırıcılığı ciddi şekilde zedelenmiştir.”

2017'DE DE KRİZ ÇIKMIŞTI

Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü, 2017 yılında da FETÖ soruşturmasında tutuklanan eski YARSAV Başkanı Murat Arslan’a verilmişti. Ödül verilmesi yine Türkiye'nin tepkisini çekmiş, Ankara Avrupa Konseyi (AK) bütçesine yönelik katkısını düşürme kararı almıştı.

Ödül, her sene Avrupa’da insan hakları ve sivil toplumun gelişmesi için çalışan isimlere veriliyor.