Osmangazi Köprüsü’nde araçların lastikleri patladı
Osmangazi Köprüsü’nde bir TIR’dan düşen demir parçaları nedeniyle araçların lastikleri patladı. TIR sürücüsüne "trafiği tehlikeye düşürmekten ve uygunsuz yük taşımadan" ceza uygulandı.
Osmangazi Köprüsü’nde TIR’dan düşen demir parçası nedeniyle 10 otomobilin lastiği patladı.
Köprüde görevli polis ekipleri, 14 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde geçiş yapan bazı araçların lastiklerinin patlayarak yol kenarında peş peşe durduklarını gördü.
Bölgeye giderek sürücülerin lastik değiştirme işlemi sırasında yol güvenliği alan ekipler, isteyenler için tutanak düzenlenmesine yardımcı oldu.
Geriye dönük köprü kamera görüntülerini inceleyen polis lastiklerin patlamasına, bir TIR’ın düşürdüğü demir parçasının neden olduğunu belirledi.
TIR’ın plakası tespit edilerek sürücüsüne “trafiği tehlikeye düşürmekten ve uygunsuz yük taşımadan” ceza uygulandı.
Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ’den yapılan açıklamada da perşembe günü Osmangazi Köprüsü’nden geçen bir TIR’dan parça düşmesi sonucu araçların lastiklerinin patladığı belirtilerek olayda yaralanan olmadığı, trafik akışının kontrollü sağlandığı kaydedildi. (AA)